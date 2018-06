(ANSA) - MILANO, 26 GIU - I tempi per la liberazione di Cristina Cattafesta, fermata il 24 giugno a Batman dalla polizia turca "sono ad ora imprevedibili, e soggetti alla volontà dei giudici". Lo sottolinea in un comunicato il Cisda, cioè il Coordinamento italiano sostegno donne afghane di cui l'attivista milanese è presidente. "Cristina Cattafesta - sottolinea la nota - è un'attivista che ha scelto di dare il suo sostegno e supporto come osservatrice per un processo elettorale complesso, come quello che si è svolto in Turchia". "Ci auguriamo che il caso sia chiuso nel più breve tempo possibile e che Cristina possa tornare al più presto in Italia. Libera", hanno aggiunto assicurando che "terremo aggiornati su eventuali iniziative che prenderemo a suo favore".