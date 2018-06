Alpinismo: sulle tracce di Bonatti, Barmasse a Gasherbrum IV

(ANSA) - AOSTA, 26 GIU - Scalare l'inviolata parete sud-ovest del Gasherbrum IV (7.925 metri) in puro stile alpino e in completa autonomia, ovvero senza corde fisse, ossigeno supplementare e portatori. E' l'obiettivo della spedizione 'green' del valdostano Hervé Barmasse e del tedesco David Göttler, in partenza oggi per il Karakorum pakistano. Salita solo quattro volte e considerata più ostica del K2, la "Montagna scintillante" venne salita la prima volta esattamente 60 anni fa da Walter Bonatti e Carlo Mauri. "Si può dire che andremo sulle tracce di Bonatti, utilizzando l'evoluzione dello stile introdotta da Reinhold Messner in alta quota", spiega Barmasse. La coppia di alpinisti lo scorso anno scalò, anche in quel caso in puro stile alpino, la parete Sud dello Shisha Pangma (8.027 metri) in appena 13 ore. "Di certo salire la parete Sud Ovest del Gasherbrum IV non sarà facile. Lo stile sarà quello pulito perché il come facciamo le cose è più importante della cima che vogliamo raggiungere" conclude Barmasse.(ANSA).