(ANSA) - PARIGI, 26 GIU - "Vuoto, l'Aquarius fa rotta su Marsiglia: lo Stato deve lasciar accostare la nave...e confiscarla a SOS Mediterranée, ONG complice dei passeur": lo scrive, in un tweet, la leader del Rassemblement National (ex Front National) Marine Le Pen, commentando l'intenzione della nave Aquarius di effettuare nei prossimi giorni uno scalo tecnico a Marsiglia. "Devono essere usate le maniere forti - aggiunge la Le Pen - per far cessare questo traffico di migranti".