Rompe finestrino treno e si lancia fuori

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Un tunisino di 17 anni è stato denunciato dalla polizia per interruzione di pubblico servizio e per il danneggiamento di un treno nella stazione di Rho-Fiera, a Milano. L'episodio risale al 21 giugno scorso, quando il ragazzo a bordo del convoglio che percorreva la tratta Milano Porta Garibaldi-Porto Ceresio, ha infranto un finestrino utilizzando il martelletto d'emergenza e si è gettato fuori dal treno. Non è stato chiarito il motivo del suo gesto, che ha provocato un ritardo ai treni di quella tratta tra i 20 e i 50 minuti. Un viaggiatore che aveva assistito alla scena ha riconosciuto l'autore e lo ha segnalato agli agenti della Polfer, riuscendo così a farlo bloccare poco dopo a Porta Garibaldi. Il 17enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, oltre alla denuncia è stato affidato ai servizi sociali del Comune. (ANSA).