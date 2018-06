(ANSA) - BRESCIA, 27 GIU - Un 16enne è precipitato nella notte dal balcone di casa al secondo piano ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. È accaduto nella Bassa bresciana. Dalla ricostruzione delle forze dell'ordine il giovane soffre di sonnambulismo e proprio da sonnambulo in piena notte ha aperto la finestra che dà sul balcone, è uscito e dopo aver superato la ringhiera è caduto nel vuoto. (ANSA).