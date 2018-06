Iran: Netanyahu incoraggia dimostranti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GIU - In un messaggio su Facebook il premier Benyamin Netanyahu ha incoraggiato la scorsa notte gli iraniani che negli ultimi giorni hanno inscenato proteste di strada. Dopo aver palleggiato brevemente nel proprio ufficio, Netanyahu ha espresso ammirazione verso la nazionale di calcio iraniana che a suo parere ''ha mostrato coraggio'' quando ''ha fatto l'impossibile, bloccando Ronaldo in campo''. ''Oggi - ha proseguito - voi avete dato prova dello stesso coraggio nelle strade di Teheran''. In futuro, ha concluso, Israele stabilira' relazioni di pace col popolo iraniano e quel giorno le nazionali dei due Paesi potranno incontrarsi, in un clima di concordia.