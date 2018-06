Il Censis: calano i reati denunciati ma gli italiani hanno più paura

I reati denunciati nel 2017 sono in calo di oltre il 10% rispetto a quelli del 2016, gli omicidi si sono quasi dimezzati in dieci anni, da 611 a 343, nonostante questo vi è un senso generalizzato di insicurezza: il 31,9% delle famiglie italiane percepisce il rischio della criminalità nella zona in cui vive. Nelle aree metropolitane si sente insicuro un cittadino su due (il 50,8%). La tendenza emerge dal primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis e Federsicurezza.

Il senso di insicurezza è maggiore al Centro, dove il rischio è percepito dal 35,9% degli intervistati, e al Nord-Ovest (33%). Ad essere più preoccupate sono le persone con redditi bassi, che vivono in contesti più disagiati, dove secondo il 27,1% la criminalità è il problema più grave del Paese, la percentuale maggiore dopo la mancanza di lavoro.

Eppure le statistiche sui reati evidenziano che nel 2017 sono stati denunciati complessivamente 2.232.552 reati, -10,2% rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2008 le rapine sono passate da 45.857 a 28.612 (-37,6%) e i furti da quasi 1,4 milioni a poco meno di 1,2 milioni (-13,9%). La concentrazione dei reati in alcune zone amplifica però le paure. In sole quattro province, dove vive il 21,4% della popolazione, si consuma il 30% dei reati. Milano è al primo posto con 237.365 reati nel 2016 (il 9,5% del totale), poi Roma (con 228.856 crimini, il 9,2%), Torino (136.384, pari al 5,5%) e Napoli (136.043, pari al 5,5%).