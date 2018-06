(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Noura Hussein, la sposa bambina condannata a morte in Sudan per aver ucciso il marito violento, non sarà giustiziata, ma dovrà comunque scontare una condanna a cinque anni di carcere. Lo fa sapere Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur, organizzazione che ha raccolto un milione e 400 mila firme in calce ad un appello per salvare la giovane, che rischiava l'impiccagione. "L'avvocato Ishag Ahmed Abdulaziz - ha detto - ci ha comunicato che l'appello per Noura Hussein è stato parzialmente accolto, con l'annullamento della condanna a morte emessa in primo grado".