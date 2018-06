Israele: William incontra Netta Barzilai su viale Tel Aviv

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GIU - Nuovo bagno di folla per il principe William: questa mattina ha visitato Boulevard Rothschild, lo storico viale di Tel Aviv, dove ha incontrato Netta Barzilai l'estrosa vincitrice israeliana dell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest. Al principe di Cambridge Barzilai - che in Israele è oramai famosissima - ha regalato una mini 'loop station', un sistema di effetti per strumenti musicali e per voce, diventato il suo marchio artistico. Insieme si non fermati ad un chiosco - sul viale ci sono quelli storici della città - per prendere una bibita mentre da dietro le transenne in molti hanno salutato William e la cantante. Subito dopo l'esponente della casa reale britannica andrà a Ramallah in Cisgiordania per incontrare il presidente Abu Mazen. A William ieri il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato "un messaggio di pace" per i palestinesi.