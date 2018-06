Condannato all'ergastolo per omicidio, assolto in appello

(ANSA) - CATANZARO, 27 GIU - Dalla condanna in primo grado all'ergastolo, all'assoluzione in appello, con il conseguente ritorno alla libertà. É la vicenda di Franco Trovato, di 45 anni, accusato dell'assassinio di Giuseppe Chirumbolo, di 33 anni, ucciso in un agguato a Lamezia Terme la sera del 31 marzo del 2010. Dopo la condanna al carcere a vita decisa dalla Corte d'assise, i giudici dell'appello hanno emesso la sentenza di assoluzione per Trovato, difeso dagli avvocati Francesco Gambardella e Salvatore Staiano, che avevano sostenuto la sua estraneità all'accusa di avere fornito appoggio logistico agli esecutori materiali dell'omicidio di Chirumbolo. Franco Trovato, non avendo altre pendenze con la giustizia, é stato così scarcerato. (ANSA).