Palazzo Chigi, Conte alla Casa Bianca il 30 luglio

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Il 30 luglio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ricevuto alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La visita sarà l' occasione per riaffermare la solidità e la centralità del legame di amicizia e alleanza fra l'Italia e gli Usa, sia sul piano bilaterale che multilaterale". La conferma del viaggio del premier negli Usa arriva da due note congiunte una di Palazzo Chigi e l'altra della Casa Bianca. "I due Paesi - si legge in quella di Palazzo Chigi - approfondiranno la collaborazione, che è essenziale per la sicurezza e la stabilità internazionale nei principali teatri, quali Mediterraneo, Iraq e Afghanistan e intensificheranno la cooperazione ai fini della reciproca crescita economica. Saranno poi riconosciuti e valorizzati i profondi vincoli storici e culturali su cui si basano i rapporti bilaterali". A Washington Conte e Trump avranno un colloquio riservato, al quale farà seguito un incontro allargato alle rispettive delegazioni.