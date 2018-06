(ANSA) - MUMBAI, 28 GIU - Sarebbe di cinque morti il bilancio di un incidente aereo in cui è rimasto coinvolto a Mumbai, capitale dello Stato centrale indiano di Maharashtra, un piccolo velivolo caduto sul quartiere occidentale di Ghatkopar. Le vittime, ha reso noto la polizia in un comunicato, sono il pilota, tre passeggeri ed un passante. L'aereo, un King Air C90 di proprietà della UYAviation in servizio dal 1995, era decollato poco prima dall'aeroporto Juhu di Mumbai.