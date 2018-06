Conte, vertice spartiacque, da Ue aspettiamo fatti

(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - "Negli incontri che ho avuto ho avuto molte manifestazioni di solidarietà, oggi è un giorno molto importante aspettiamo che queste parole si traduccano in fatti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo. "L'incontro sarà uno spartiacque", ha aggiunto. "E' una possibilità che non voglio considerare, altrimenti si arriverà a soluzioni non condivise", ha detto il premier rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Italia ponga il veto sul dossier migranti.