(ANSA) - TORINO, 28 GIU - C'è anche quella del dolo tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull'incendio divampato ieri sera all'impianto di trattamento e discarica per rifiuti non pericolosi del consorzio Cidiu Servizi, al confine tra Pianezza e Druento. Questa mattina, i vigili del fuoco, impegnati sul posto con 12 squadre, le autobotti e i mezzi di supporto, hanno concluso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dello stabile. Le fiamme hanno distrutto diversi arredi in legno, copertoni, masserizie, materie plastiche. I tecnici dell'Arpa, dopo aver effettuato i primi rilievi, hanno escluso problemi di inquinamento dell'aria per i fumi sprigionati dalle fiamme.(ANSA).