Migranti: nel 2018 minor numero arrivi in Ue ultimi 4 anni

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Quello registrato finora nel 2018 è "il numero più basso di arrivi di migranti in Ue degli ultimi 4 anni. Ma ancora troppe morti in mare (quasi 1.000 nel 2018). E troppe testimonianze (e prove) di gravi violazioni di diritti umani in Libia. L'emergenza è umanitaria, non numerica". Lo segnala in un tweet il portavoce dell'Oim, Flavio Di Giacomo. Di Giacomo riporta poi la tabella con i dati: nel 2014 si sono contati 247.263 arrivi via mare nell'Unione Europea; nel 2015 sono stati addirittura 1.070.625; nel 2016 360.329; nel 2017 172.362; fino ad oggi nel 2018 si è toccata quota 42.845. Numeri che vanno rapportati ad un popolazione totale europea di 500 milioni di persone. (ANSA).