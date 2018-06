Promessa sposa lascia fidanzato ma tiene regali, assolta

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Regala un'automobile e 28mila euro alla sua promessa sposa, ma quando lei si tira indietro, senza restituirgli nulla, la denuncia e la porta in Tribunale. La donna, una cinquantenne torinese, residente a Mirafiori Sud, oggi però è stata assolta dall'accusa di appropriazione indebita. Il mancato sposo è un signore di 76 anni. I due, vicini di casa, avevano avuto una relazione nei primi mesi del 2014. Corteggiamenti, regali e una promessa di matrimonio. Lei, però, decide di non andare all'altare. La donna è stata difesa dall'avvocato Stefano Gubernati. "Inizialmente le è stata mossa l'accusa di circonvenzione di incapace - spiega il legale - Poi però si è accertato che l'uomo era perfettamente capace di intendere e di volere". A quel punto l'accusa è stata modificata in appropriazione indebita, per essersi procurata "l'ingiusto profitto" dei doni dello spasimante. Al processo, la stessa Procura ha chiesto l'assoluzione. (ANSA).