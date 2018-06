Migranti, Rita Pavone critica i Pearl Jam

"Ma farsi gli affari loro, mai?!", Rita Pavone su Twitter critica i Pearl Jam. La band di Seattle, durante il concerto all'Olimpico di Roma, aveva cantato una cover di "Imagine" di John Lennon rivolta a Salvini e con un messaggio: "Aprite i porti". Un messaggio criticato da molti utenti del web, tra questi Rita Pavone: "...ritengo poco etico e altamente opportunistico approfittare di un proprio concerto per dare consigli, pur cantando una meravigliosa canzone ad altri. Se ci tieni a dire la tua, fai un concerto ad hoc per quella causa. Come fecero con Live Aid Michael Jackson e tantissimi altri". E ancora: "Il mio: " Ma farsi gli affari loro, no? era inteso come: Con tutte le rogne che hanno a casa loro negli USA, vengono a fare le pulci a noi? Puoi essere il più grande artista del mondo, ma ciò non toglie che sei un ospite e come tale dovresti comportarti. Amen".