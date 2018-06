Il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli ha dato il via libera alla «proroga di un anno dell’accordo tra il Mit e Aiscat per rinnovare lo sconto del 30% ai caselli autostradali in favore dei motociclisti dotati di telepass». Lo annuncia lo stesso ministro Toninelli in un tweet in cui sottolinea: «Sosteniamo chi si muove su due ruote».