Gaza:deputato, 92 giorni di attacchi, 800 incendi nel Neghev

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 GIU - In 92 giorni di attacchi consecutivi gli aquiloni ed i palloni incendiari lanciati da Gaza hanno provocato complessivamente oltre 800 incendi nei campi agricoli e nelle zone boschive del Neghev: lo afferma su twitter il deputato Haim Jelin (del partito centrista Yesh Atid) che abita in quella regione e che e' membro della Commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset. "Oltre ai danni materiali - rileva Jelin - gli aquiloni ed i palloni incendiari palestinesi provocano traumi ed angosce nei bambini israeliani" che risiedono lungo il confine con Gaza. Esprimendo i sentimenti degli abitanti della zona, Jelin sostiene che finora è stata inadeguata la risposta di Israele a questi attacchi che l'esercito attribuisce a Hamas. "Forse qualcosa cambierebbe - conclude Jelin - se i ministri trascorressero una sola nottata al confine con Gaza".