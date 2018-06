Case-vacanza inesistenti, sgominata banda truffatori

(ANSA) PAVIA, 29 GIU - I carabinieri del Comando provinciale di Pavia stanno eseguendo delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Pavia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una banda che affittava a ignari cittadini della case-vacanza e appartamenti inesistenti. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e sostituzione di persona. "Le indagini - si legge in una nota diffusa dai carabinieri - avviate nell'estate del 2015, hanno consentito di raccogliere consistenti elementi probatori e di documentare l'esistenza di un sodalizio criminale le cui componenti, utilizzando utenze telefoniche ed account di mail attivate per i loro scopi illeciti, pubblicavano su siti internet inserzioni di offerte di locazione di appartamenti inesistenti in rinomate località turistiche del territorio nazionale, convincendo le ignare vittime a versare somme di denaro delle quali si appropriavano".