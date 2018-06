(ANSA) - PARIGI, 29 GIU - L'accordo al vertice Ue di Bruxelles "non risolve in alcun modo la sommersione migratoria. Ma ha un vantaggio: ora i Paesi hanno il diritto di dire no, Macron sarà esclusivamente responsabile dell'immigrazione di massa in Francia": lo scrive in un tweet la leader del Front National, Marine Le Pen, commentando l'intesa al vertice europeo di Bruxelles.