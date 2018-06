Restauri: in chiesa Firenze spunta volta 'celestiale'

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Colori pastello, ori e stucchi bianchi nella volta della chiesa di San Giovannino degli Scolopi, in via Cavour a Firenze. E' quanto è stato scoperto durante i lavori di restauro, in corso da mesi, dentro l'edificio religioso. La volta era completamente plumbea, coperta da strati di fumo, smog e sporco, nonché da una scialbatura effettuata qualche decennio fa e di cui si era persa traccia. A poco a poco dalla pulitura sono emersi i colori originari: tenui tinte pastello, superfici decorate a oro, stucchi bianchi, in puro stile barocco. E altro potrebbe ancora essere svelato. Al momento i restauratori lavorano a tu per tu con la volta, grazie ad un alto ponteggio che protegge anche i visitatori e i fedeli, consentendo alla chiesa di continuare ad essere fruibile per il culto. L'intervento all'interno di San Giovannino agli Scolopi, uno dei 12 edifici religiosi che fanno parte del patrimonio dle Comune, è stato finanziato tramite Art bonus dalla Fondazione Cassa di risparmio di Firenze per 300 mila euro.I lavori di recupero interno della chiesa termineranno entro il maggio prossimo. Il Comune ha già provveduto alla messa in sicurezza del tetto eliminando le infiltrazioni di acqua (cantieri da 400 mila euro) e al restauro della facciata, per 300 mila euro. Il cantiere complessivo della chiesa vale un milione di euro. "L'amministrazione - spiega il sindaco Dario Nardella - ha a cuore i suoi beni e attraverso l'ufficio Belle Arti opera instancabilmente per la manutenzione e la valorizzazione del suo enorme patrimonio artistico e architettonico. Ringraziamo ancora una volta la Fondazione Cr Firenze, sensibile e pronta a darci una mano per la protezione e la riqualificazione della bellezza della città". "Questo nostro intervento - ha sottolineato il presidente della Fondazione Cr Firenze Umberto Tombari - si inserisce in un più ampio ventaglio di operazioni tese non solo alla valorizzazione di un bene monumentale ma anche ad incrementare i sistemi di sicurezza dell'edificio e dell'ambiente circostante".(ANSA).