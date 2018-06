(ANSA) - MOSCA, 29 GIU - Una nuova impennata di violenze scuote il Donbass in guerra. Nelle giornate del 27 e del 28 giugno almeno 7 militari ucraini sono morti in combattimento: lo riferiscono le forze armate di Kiev. Le truppe ucraine sostengono inoltre che nella sola giornata di ieri siano stati uccisi nove miliziani separatisti e otto siano rimasti feriti. Quest'ultima notizia non è però verificabile in modo indipendente ed entrambe le parti in conflitto tendono a gonfiare il numero dei caduti tra le file nemiche. (ANSA).