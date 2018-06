Migranti: Sos Meditérranée, continueremo nostra missione

(ANSA) - PARIGI, 29 GIU - "Fino a quando degli esseri umani rischieranno la loro vita in mare, Sos Mediterranée, proseguirà la sua missione in acque internazionali alle porte dell'Europa per cercare, soccorrere, proteggere e testimoniare": lo scrive in una nota la stessa Ong, nel giorno dell'arrivo a Marsiglia della nave Aquarius per uno scalo tecnico di quattro giorni. "Non smetteremo mai di ripeterlo: la tutela e la protezione delle vite umane in pericolo in mare è un imperativo morale e legale, iscritto nel diritto marittimo e umanitario, che deve primeggiare su ogni considerazione politica. E' urgente che gli Stati elaborino un modello europeo di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo". Sos Méditerranée afferma inoltre che lo scalo tecnico a Marsiglia,deciso dopo la chiusura dei porti italiani e maltesi alle Ong, "non è una buona notizia perché rappresenta 5 giorni di navigazione supplementari e un presenza nuovamente ridotta nella zona di salvataggio, mentre nel Mediteranneo centrale le traversate proseguono".