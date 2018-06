Incendio su barca ormeggiata a Porto Cesareo, un ferito

(ANSA) - PORTO CESAREO (LECCE), 29 GIU - Momenti di paura questa mattina alla Lega Navale di Porto Cesareo dove due imbarcazioni sono state danneggiate da un incendio divampato, per cause ancora da accertare, su una delle due barche, causando attimi di panico sui pontili della struttura e il lieve ferimento del proprietario della barca. Le fiamme si sono sviluppate in un cabinato di 10 metri propagandosi anche alla barca vicina. Sembra che le fiamme si siano sviluppate nel momento dell'accensione del motore. Il proprietario dell'imbarcazione è rimasto lievemente ferito da alcune schegge causate dallo scoppio che ha innescato le fiamme. La zona è stata avvolta da una densa nube di fumo nero. Sul posto hanno lavorato tre squadre dei vigili del fuoco. Indagano i carabinieri.