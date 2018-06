Kebab e negozi etnici vietati nel centro storico

Tra i palazzi nobiliari che tramandano i fasti di Genova non potranno essere più aperti kebab o money tranfer o call center. 'La Superbà adotta una delibera per 'proteggere il suo centro storico, il più grande d’Europa, patrimonio Unesco con i palazzi dei Rolli, le residenze nobiliari, appunto. Stop anche a internet point e tutte quelle attività che non saranno considerate decorose: sexy shop e compro oro, ad esempio. Insomma, no ai negozi etnici, ma anche a quelli che non sono di qualità o che non rappresentano la tipicità. Tutto questo in nome di un’intesa tra Comune, Regione e Camera di Commercio e di una delibera comunale approvata in seduta straordinaria.

Il Comune ha individuato una zona rossa del centro per tutelare le vie più turistiche, qui si insedieranno solo attività di qualità, non chi usa cibi precotti; non ci saranno lavanderie o distributori automatici, o negozi dell’usato o macellerie etniche e comunque che non hanno carni italiane. Tutto questo per migliorare la qualità della vita dei residenti, aumentare il decoro e riqualificare il centro storico attraverso il commercio. Il provvedimento sul commercio «etnico» è nato da un’idea dall’assessore leghista Paola Bordilli che di fatto applica il Codice dei beni culturali e del paesaggio che stabilisce che in zone di particolare pregio l’insediamento di attività commerciali sia subordinato al rilascio di autorizzazione dopo il vaglio dei requisiti richiesti. E questo avverrà soprattutto in una zona ancora più ristretta del centro di particolare valore, per controllare maggiormente la qualità dell’offerta commerciale. Il Comune cerca così di favorire lo sviluppo di una rete commerciale che punti sulla tipicità e sui marchi di qualità e che costituisca un’attrattiva dal punto di vista turistico e un presidio di sicurezza. I negozi dovranno avere anche vetrine e infissi decorose.

«Siamo orgogliosi del provvedimento, è un segnale coraggioso», dice Bordilli, che nella riunione di giunta di ieri aveva visto bocciare la delibera: alcuni assessori avevano avanzato dubbi sulla compatibilità tra il contenuto del provvedimento e le normative nazionali ed europee sulla concorrenza.

«Sono soddisfatto - afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - che il documento, anche dopo aver recepito alcune condivisibili limature, rispetti lo spirito con cui è stato concepito». Ad esempio, sono state eliminate le limitazioni a ristornati e locali che usano cibo surgelato. «Il provvedimento è fondamentale - dice Benveduti - per rivitalizzare il centro storico più grande d’Europa e servirà a coniugare il piccolo commercio locale di qualità e il decoro urbano. Abbiamo visto nascere troppe attività che nulla c'entrano con il patrimonio dell’Unesco e spesso si sono trasformate in sorgenti di insicurezza».

All’elaborazione dell’intesa ha partecipato anche la sovrintendenza alle Belle Arti. «Abbiamo verificato e corretto sia la planimetria sia l’articolato - sottolinea il sovrintendente Vincenzo Tinè - confidiamo in una futura integrazione con misure che riguardino i mercatini delle piazze storiche e i dehor esterni». Per la Camera di commercio «questo significa una grande attenzione alle piccole imprese del commercio e dell’artigianato che operano nel nostro centro storico», sostiene il presidente Paolo Odone.