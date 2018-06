Brexit: Bbc, aumentano cittadini Gb con passaporti Paesi Ue

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Dopo il referendum sulla Brexit di due anni fa, nel Regno Unito si registra un'impennata nel numero di cittadini britannici che hanno ottenuto cittadinanza e passaporto di un altro Paese dell'Unione europea: quasi 13 mila lo scorso anno, con in testa la Germania. Lo scrive la Bbc, che ha ottenuto i dati da 17 Paesi dell'Unione. Se nel 2016 il numero dei passaporti ottenuti era aumentato dai 1.500 dell'anno precedente a 5.025, nel 2017 c'è stato un balzo a ben 12.994. Di quest'ultimo totale, oltre la metà, pari a 7.493, sono cittadinanze della Germania. Seguono, ben distanziate, Francia (1.518), Belgio (1.381) e Svezia (1.203), capofila di una lista di 17 Paesi Ue che lascia fuori l'Italia. Nella lista sono ben piazzate anche Irlanda (527), Lussemburgo, Danimarca e Portogallo, tutti sopra i 100. La cifra irlandese, nota la Bbc, non include coloro che avevano già diritto alla cittadinanza della Repubblica, come èper esempio i cittadini dell'Irlanda del Nord.