Incendi: s'aggiungono 3 Canadair e un elicottero in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GIU - Si rafforza l'apparato antincendi della Sardegna per la campagna estiva 2018. Ai mezzi della flotta regionale si aggiungono infatti tre Canadair (CL-415), di stanza a Olbia, e un elicottero (AB-412) pronto a intervenire dalla base di Cagliari. Il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso di assegnare all'isola mezzi ulteriori, che sono immediatamente operativi, per rendere ancora più efficace la lotta e l'attività di prevenzione contro i roghi. "Il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ci ha informato dell'aggiunta di quattro mezzi alla nostra flotta costituita da 11 mezzi aerei più il super Puma che sarà disponibile a partire dall'1 luglio - spiega l'assessora all'Ambiente Donatella Spano - L'integrazione è un fatto molto positivo che conferma l'attenzione verso il nostro consolidato e ormai collaudato sistema di contrasto agli incendi. Con tutti i mezzi disponibili e con le grandi professionalità impegnate sul campo rinnoviamo il nostro impegno su un fronte delicato in cui hanno un valore determinante la celerità degli interventi e la prevenzione, un aspetto, quest'ultimo, a cui la Regione ha dedicato un'attenzione particolare in questi anni".(ANSA).