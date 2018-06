Rai: Di Maio, iniziamo a eliminare le lottizzazioni

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Quella di privatizzare due reti Rai e lasciarne una terza senza pubblicità, "era una vecchia proposta M5s nel programma del 2009: per ora nel contratto abbiamo inserito esclusivamente che non vada più lottizzata". Il vicepremier Luigi Di Maio commenta così la proposta lanciata ieri da Beppe Grillo sulla Rai. "La smetteremo - aggiunge - con persone del partito all'intero del cda, il direttore generale, presidenti e direttori dei tg, deve tornare un po' di merito in Rai. Se l'industria culturale del nostro e paese ricomincia a fare cultura e non si mette a lavorare per i partiti allora quella azienda cambia la cultura di tutto il paese", conclude.