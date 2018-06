Prima fiammata di Caronte in Sardegna,domani picchi 40 gradi

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GIU - Caronte, l'anticiclone africano che da qualche giorno attraversa il Mediterraneo, oggi ha fatto sentire il suo caldo abbraccio in Sardegna. Lo dimostrano le temperature registrate dall'Arpas e dalle stazioni dell'Aeronautica militare. Il record, secondo i dati Arpas, lo stabilisce il Nuorese con gli oltre 34 gradi di Ottana. Non si respira nemmeno nel Sassarese, dove il termometro ha superato i 32 gradi a Olmedo. Ad Alghero, secondo quanto registrato dalle stazioni dell'Aeronautica, si sono toccati i 33 gradi, 32 a Capo Frasca, tra il Campidano e l'Oristanese, e sempre 32 nel cagliaritano. Caronte accompagnerà i sardi anche domenica. "Le massime - anticipano gli esperti meteo dell'Aeronautica - si assesteranno tra 36-38 gradi, ma sul Monte Acuto, in provincia di Sassari, si potranno toccare anche i 40". Nei principali centri dell'Isola, secondo il sito IlMeteo.it, il termometro raggiungerà 34 gradi a Oristano, 33 a Carbonia e tra i 27 e i 29 tra Cagliari e Tortolì.