Migranti: Forenza, salvate 60 persone,dicevano 'No Libia...'

(ANSA) - BARI, 30 GIU - "Abbiamo assistito a un'operazione di salvataggio di 60 persone che erano a bordo di un gommone da parte di Open Arms. Quando erano ancora sul barcone ci hanno subito detto "No Libia, no Libia, no Libia". Lo rende noto l'europarlamentare italiana Eleonora Forenza (Gue-Ngl), che con altri tre colleghi è a bordo della Astral al largo della Libia. Forenza sottolinea che i migranti "hanno ringraziato moltissimo l'equipaggio che li ha salvati". "In questo momento - aggiunge l'eurodeputata - non abbiamo indicazioni sul porto di attracco. Le dichiarazioni pubbliche del governo italiano e di quello maltese ci fanno presumere che non potremo attraccare né in Italia né a Malta".