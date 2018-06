Migranti: Open Arms sbarcherà a Barcellona

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il governo spagnolo ha autorizzato la nave Open Arms, con i 60 migranti salvati oggi davanti alla Libia, a sbarcare a Barcellona. Da quando è avvenuto il salvataggio, la nave era in attesa dell'autorizzazione per attraccare in un porto europeo e si aspettava che la Spagna, e in particolare Barcellona, aprisse il suo porto. Il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha twittato questo pomeriggio che la città è pronta a ricevere la nave. "Chiediamo a Pedro Sánchez di permetterci di salvare vite umane, non vogliamo essere complici delle politiche di morte di Matteo Salvini", ha scritto. Oggi il ministro dell'intero italiano aveva commentato l'operazione di salvataggio della Open Arms affermando: "si scordino di arrivare in un porto italiano".