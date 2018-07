Accoltellato fuori dalla discoteca il figlio di Bettarini e Ventura

Niccolò Bettarini, 19 anni, figlio della presentatrice tv Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano Bettarini, è stato ferito a coltellate stamani in via Alemagna, a Milano, nei pressi della discoteca Old Fashion, probabilmente nell’ambito in una lite.

L’episodio è accaduto poco dopo le 5. Il giovane è stato portato all’ospedale di Niguarda del capoluogo lombardo, dove è stato operato ed è in prognosi riservata.

Niccolò Bettarini aveva trascorso tutta la serata nel locale insieme alla fidanzata e si è trovato in mezzo alla litigio per difendere un giovane finanziere. Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere