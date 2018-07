Simone Veil è entrata nel Pantheon

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Appena un anno dopo la sua morte, Simone Veil è diventata la quinta donna ad entrare nel Pantheon, il luogo dove la Francia dà sepoltura ai suoi grandi. Si è conclusa a Parigi la cerimonia organizzata in suo onore dall'Eliseo. Le sua bara e quella del marito Antoine sono state poste nella navata del Pantheon, dove il pubblico potrà rendere loro omaggio dalle 16 alle 22. Lo riporta Le Monde. Il presidente Emmanuel Macron ha tenuto un discorso di 30 minuti sul piazzale del Pantheon per celebrare il ricordo della sopravvissuta alla Shoah. La commemorazione di una donna che ha fatto la storia della Francia ma anche un monito di fronte alla crisi politica che attanaglia l'Unione europea, di cui Veil è stata una delle promotrici più instancabili: "glielo dobbiamo - ha detto Macron -, non dobbiamo lasciare che i dubbi e le crisi che colpiscono l'Europa sminuiscano la sorprendente vittoria che abbiamo avuto negli ultimi 70 anni sulle divisioni dei secoli passati".