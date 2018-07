"Viva il fascismo", blitz in circolo Pd

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sono in corso indagini della Digos per risalire ai responsabili del blitz avvenuto la notte al circolo Pd di via Giuseppe Chiovenda a Roma. A quanto ricostruito, intorno all'1.30 due ragazzi e due ragazze hanno imbrattato con vernice spray il muro esterno e la porta d'ingresso con scritte come "Viva il fascismo" accompagnati da svastiche, croce celtiche e fascio littorio. Ad accorgersi dell'azione alcuni giovani che si trovavano all'interno e che li avrebbero invitati ad andarsene. Per risposta i quattro, dichiarandosi fascisti, li hanno minacciati. Durante il blitz sono state strappare anche le bandiere davanti alle sedi di Rifondazione e Potere al Popolo nello stesso stabile. Gli autori sono poi scappati. "La scorsa notte infatti, abbiamo subito l'ennesimo atto violento e meschino da parte di fascisti di Forza Nuova!", denunciano i giovani dem della zona su Fb. La condanna di Orfini e Morassut.