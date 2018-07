Iraq: bomba esplode vicino a Diyala, un morto e un ferito

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in una esplosione avvenuta tra le province di Diyala e Salahuddin, in Iraq. La bomba era stata piazzata sulla strada che conduce al villaggio di Mubarak al Farhan, un centro più volte teatro di attacchi attribuiti a Daesh. L'ordigno è esploso mentre passava un'auto con a bordo due persone, secondo quanto riferito da una fonte anonima citata dall'emittente Alsumaria. Un altro attentato, stavolta suicida, ha avuto per obiettivo un complesso adibito a magazzini a sud di Kirkuk: ferite 20 persone, secondo l'ospedale locale. La maggior parte dei feriti erano agenti di sicurezza a guardia degli edifici.