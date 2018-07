"Italiani infedeli": segrega moglie e figlia mentre si gioca tutto alle slot

Era quasi sempre fuori, a sciupare ai videogiochi i pochi soldi disponibili. Invece alla moglie, tunisina come lui, da molti anni, e da un pò anche alla figlioletta imponeva un regime da recluse, argomentando così: «Gli italiani sono tutti infedeli». Segregata in casa, con surplus di botte. Lei c'è rimasta per sei anni. Poi si è stancata e ha trovato la forza di chiamare i carabinieri da quel piccolo garage senza finestre, senza luce, senza aria in cui l'aveva reclusa perchè non si «contaminasse» con gli italiani.

Rassicurata dai militari, la 34enne recupera il coraggio per denunciare il coniuge. Prima si era limitata a gridare, al 112, la sua richiesta di aiuto, in un torrido pomeriggio. Quando la pattuglia arriva si trova di fronte a un locale senza finestre o prese d’aria chiuso da una serranda elettrica che poco prima lui aveva rotto, furioso perchè la moglie terrorizzata non gli apriva. Madre e figlia stanno male. Là dentro si soffoca.

I militari decidono di usare le maniere più rapide per liberarle. A calci divelgono la saracinesca. Le liberano. Le fanno respirare. Ed ecco che la donna, dopo anni di angherie, decide di accusare il despota: da quando è arrivata in Italia, sei anni, dice che la sua vita è un tormento. Nessuna possibilità di socializzare, di avere amici. Nessuna libera uscita, se non accompagnata da lui. Ma poche volte, per poco tempo. Da mesi l’uomo non lavora. Scarseggiano le risorse economiche e quei pochi soldi che ci sono, frutto dei risparmi faticosi di lei, lui li dedica soprattutto alle 'slot machinè. Li pretende, senza rispetto nemmeno per la figlioletta. Li ottiene sempre. Se serve, con le botte. Anche in quell'ultimo giorno di prigionia la prende a schiaffi, la costringe a sganciare i soldi. La picchia anche al pomeriggio, quando dopo molte ore rientra. Poi esce di nuovo. Di nuovo ritorna. Stavolta lei non apre. Ha paura, è stanca di botte. Lui diventa una furia. Rompe il meccanismo che governa la serranda. Mura vive moglie e figlia.

Si soffoca in quel bugigattolo, ora. Non c'è altro da fare che chiamare i carabinieri: la tunisina non lo aveva mai fatto prima, ammette, per la vergogna della propria condizione. Ora lei e la figlioletta sono al riparo di una casa protetta, gestita da un’associazione che si prenderà cura di loro. Lui è stato denunciato. Non era possibile l’arresto.