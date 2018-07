Germania: Merkel, situazione è seria, c'è molto in gioco

(ANSA) - BERLINO, 1 LUG - "Ciascuno percepisce che c'è molto in gioco, e che la situazione sia seria lo sa chiunque". Lo ha detto Angela Merkel in uno dei passaggi dell'intervista rilasciata alla Zdf, in onda stasera. Nel colloquio, la cancelliera ha affermato di essere per "la tenuta del'Unione, che ha una storia di successo e che insieme è forte". Merkel ha anche ribadito che le misure ottenute al vertice europeo dal suo punto di vista si equivalgono negli effetti alle richieste della Csu, che però deve dare un suo giudizio.