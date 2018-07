Messico: ancora sangue sul voto, freddata donna al seggio

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 1 LUG - Sconosciuti a bordo di una motocicletta hanno sparato ed ucciso nello Stato di Tabasco una donna che era in fila per esprimere il proprio voto nelle elezioni generali in svolgimento oggi in Messico. La donna, riferisce il portale online Tabasco Hoy, si chiamava Jeny Torres ed aveva 45 anni. L'episodio, che allunga ulteriormente la striscia di sangue che ha caratterizzato la campagna elettorale, è avvenuto nello Stato natale del candidato favorito per le elezioni presidenziali, Andrés Manuel López Obrador.