Germania: Seehofer vuole dimettersi

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Horst Seehofer vuole rinunciare al presidenza del partito e alla guida del ministero dell'Interno. Lo scrive al Dpa, secondo fonti che hanno preso parte al presidio della Csu. Seehofer avrebbe offerto le dimissioni al partito, dopo che Angela Merkel ha escluso i respingimenti immediati dei migranti al confine, previsti dal suo masterplan. Secondo quanto riporta la Bild on line, Seehofer avrebbe tenuto un discorso piuttosto emozionale davanti ai colleghi di partito, citando anche la morte della giovanissima Susanna, 14enne stuprata e uccisa da un profugo iracheno. "Non posso assumermene la responsabilità", avrebbe detto. Seehofer è presidente della Csu dal 2008, è stato dieci anni ministro presidente della Baviera, ed è ministro dell'Interno del gabinetto Merkel dall'insediamento dell'esecutivo. Il capogruppo della Csu, Alexander Dobrindt, non ha accettato le dimissioni di Seehofer. Dobrindt avrebbe ricevuto un lungo applauso.