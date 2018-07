Scomparsi nel Po nel Parmense, si cercano due 17enni

(ANSA) - COLTARO (PARMA), 2 LUG - Sono due diciassettenni i ragazzi scomparsi ieri nelle acque del Po a Coltaro, sotto gli occhi terrorizzati degli otto amici con cui erano andati a fare il bagno nel fiume. Si tratta di Zakaria Sabbar, origini marocchine, studente dell'Itis a San Secondo, e Moretall Seck, senegalese, studente al Formafuturo di Fidenza. Sabbar era già in salvo, a due passi dalla riva, secondo quanto hanno riferito i testimoni ai media locali, quando è ritornato indietro per provare a soccorrere l'amico in difficoltà, finendo come lui risucchiato dalla corrente. I sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti con i carabinieri, hanno cercato i corpi per tutta la notte, senza però alcun esito. (ANSA).