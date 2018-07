Gentiloni, Rei cresce, si può e deve fare di più

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "Da oggi il reddito di inclusione si rafforza. Come previsto dalla nostra legge di bilancio, arriva a coprire 2,5 milioni di persone in condizioni di povertà. Si può e si deve fare di più, magari in una pausa tra annunci e comizi". Lo scrive su twitter il deputato del Pd ed ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.