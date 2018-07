(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "La speranza é che l'improvvida stagione di minaccia dei dazi non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficoltà". Lo ha detto il presidente Sergio Matterella al Forum internazionale della cultura del vino alla Luiss a Roma. "Questo settore dimostra come i nostri produttori abbiano la capacità di superare la competizione, di vincerla e di prevalere. Ogni economia di ogni Paese ha sempre da guadagnare dai mercati aperti. Questo vale particolarmente per il nostro Paese".