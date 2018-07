'Io picchiato perché negro', aggredito rifugiato

(ANSA) - TORINO, 3 LUG - "Mi hanno dato del negro di m... E' stata una aggressione a sfondo razziale". E' il racconto dell'agguato subito a Torino da un rifugiato del Darfur, in Italia dal 2011, nel quartiere Mirafiori Nord, davanti alla chiesa dell'Ascensione. Il giovane, studente universitario ospite della parrocchia, è stato preso a calci e pugni da due uomini che lo hanno minacciato con un coltello. I carabinieri, intervenuti su richiesta dello stesso rifugiato, hanno arrestato un italiano di 51 anni. Alla vista dei militari, forse ubriaco, si è scagliato contro di loro. Le accuse sono di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nelle prossime ore i carabinieri del Comando provinciale di Torino sentiranno la vittima dell'aggressione, che sembra intenzionato a sporgere denuncia, per verificare il racconto fatto ai quotidiani. A rendere nota la vicenda, sui social, è stata Ilda Curti, ex assessora comunale all'Integrazione, che lavora col ragazzo a un progetto europeo. (ANSA).