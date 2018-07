Rotta lapide della partigiana Lia a Milano, condanne

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - E' stata spezzata in due, da parte di persone per ora sconosciute, la lapide-targa dedicata a Gina Galeotti Bianchi, la partigiana Lia, alla quale è intestato il giardino di via Hermada in zona Niguarda. "Gina Galeotti Bianchi - ricorda l'Anpi - è stata la prima caduta dell'insurrezione a Milano contro i nazifascisti. Niguarda fu il primo quartiere ad insorgere, il 24 aprile 1945 Lia, mentre era uscita insieme con la compagna Stellina Vecchio per portare ai partigiani l'ordine di insurrezione, venne colpita e uccisa da una raffica di mitra sparata da un camion carico di soldati tedeschi in fuga. Era incinta e aveva appena riferito alla Vecchio di essere contenta perché 'il nostro bambino nascerà in un paese libero'". Il gesto è stato condannato da forze politiche diverse: oltre che ovviamente dall'Anpi, dal segretario metropolitano del Pd milanese, Pietro Bussolati, dal deputato dem Emanuele Fiano e dal deputato di Forza Italia Luca Squeri.