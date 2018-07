Germania: Seehofer dà tempo a Merkel fino a mercoledì

(ANSA) - BERLINO, 2 LUG - Aveva detto in nottata che le sue dimissioni erano congelate per tre giorni. Ora il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha dato una nuova scadenza ad Angela Merkel: fino a mercoledì prossimo. Il 4 luglio, fra l'altro, per caso è anche il suo compleanno. Nella Csu sono in molti a far trapelare la volontà di costruire "un ponte" con i cristiano-democratici per una necessaria riconciliazione. Il presidente della Baviera Markus Soeder ha affermato di non mettere in discussione né il governo né il gruppo parlamentare dell'Unione.