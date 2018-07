(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Si è svolta a Malta la prima udienza in tribunale a carico di Claus-Peter Reisch, il capitano della nave Lifeline, che ha attraccato a Malta mercoledì scorso con a bordo 234 migranti. L'uomo è accusato di vari reati, tra cui la registrazione impropria dell'imbarcazione, ma non di traffico di esseri umani. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 5 luglio. Reisch - riporta Malta Today - ha ottenuto la libertà su cauzione dietro un pagamento di 10.000 dollari e dovrà lasciare il suo passaporto in tribunale. Il marinaio è inoltre tenuto a dormire sulla nave e all'obbligo di firma una volta a settimana. La Lifeline è stata accusata di agire come nave di salvataggio nonostante sia registrata come imbarcazione da diporto nei Paesi Bassi. Sono inoltre stati espressi dubbi sul fatto che la nave sia effettivamente autorizzata a battere bandiera olandese.