(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Secondo l'ex segretario Pd Matteo Renzi M5S e Lega sull'immigrazione "hanno approcciato il tema bloccando due navi di poveri malcapitati in mezzo al Mediterraneo - scrive nella sua e-news -. Pensavano di cambiare la linea dell'Europa prendendo in ostaggio qualche centinaio di disperati, scommettendo sulla paura. Un giorno, temo presto, ricorderemo la gestione grillo-leghista sull'immigrazione come il più incredibile autogol mai fatto dai nostri in Europa".