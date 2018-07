(ANSA) - NEW YORK, 2 LUG - L'avvocato personale di Donald Trump Michael Cohen rompe il silenzio e afferma che "la prima lealtà" e' verso la sua famiglia e il suo paese, non verso il presidente. In un'intervista a Abc News, Cohen ha segnalato che potrebbe essere pronto a parlare con gli investigatori. "La mia lealtà - ha detto - è prima di tutto verso mia moglie, mia figlia e mio figlio, al primo posto c'e' la mia famiglia e il mio paese. Non sono il cattivo in questa storia e non permetterò che altri provino a descrivermi in questo modo".