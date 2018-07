(ANSA) - NEW YORK, 2 LUG - Kim Jong Un e Donald Trump potrebbero incontrarsi di nuovo nei prossimi mesi. Lo rivela il sito Axios citando funzionari dell'amministrazione Usa. Il presidente americano, spiegano le fonti, potrebbe valutare di ospitare un secondo vertice con il leader nordcoreano a New York il prossimo settembre, come ricompensa se Pyongyang fara' progressi sufficienti verso la denuclearizzazione. Il viaggio coinciderebbe con l'Assemblea Generale dell'Onu e darebbe alla Corea del Nord un'opportunità diplomatica senza precedenti. Tuttavia c'è chi frena, sottolineando che Pyongyang sta ancora sviluppando impianti nel suo sito per i programmi balistici, e questo getta dubbi sul suo reale impegno per la pace.